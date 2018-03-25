Российские биатлонистки впервые по итогам сезона остались без призовых мест в Кубке мира

ТЮМЕНЬ, 25 марта. /ТАСС/. Женская сборная России по биатлону впервые по итогам сезона осталась без призовых мест на этапах Кубка мира. В воскресенье в Тюмени завершился девятый, заключительный этап Кубка мира.

Последней гонкой сезона в Кубке мира стал женский масс-старт, в котором лучшей из россиянок стала Ирина Услугина, занявшая 21-е место.

Несмотря на отсутствие призовых мест, женской сборной России удалось вернуть себе максимальную квоту - в следующем сезоне на каждую гонку можно будет заявлять по шесть биатлонисток. Произошло это благодаря тому, что в Кубке наций россиянки сумели попасть в число лучших пяти сборных (четвертое место).