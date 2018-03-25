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Якушев: этап Кубка мира в Тюмени показал, что болельщики не смешивают биатлон с политикой

Спорт
25 марта, 19:19 UTC+3 ТЮМЕНЬ ТЮМЕНЬ 25, марта. /ТАСС

Тюмень в период с 22 по 25 марта впервые приняла этап Кубка мира по биатлону, который завершал соревновательную программу турнира в нынешнем сезоне

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Губернатор Тюменской области Владимир Якушев

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев

© Максим Слуцкий/ТАСС

ТЮМЕНЬ, 25 марта. /ТАСС/. Главным итогом этапа Кубка мира в Тюмени является тот факт, что российские болельщики искренне любят биатлон и не используют его для политических акций. Такое мнение во время пресс-конференции высказал губернатор Тюменской области, член правления Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Якушев.

Тюмень в период с 22 по 25 марта впервые приняла этап Кубка мира по биатлону, который завершал соревновательную программу турнира в нынешнем сезоне.

"Хочу высказать слова благодарности всем зрителям, которые присутствовали на трибунах на протяжении этих четырех дней. Они одинаково хорошо приветствовали всех биатлонистов, не было ни одного спортсмена, которого бы они не отблагодарили во время цветочных церемоний. Поэтому самый главный показатель - российские зрители понимают и любят биатлон, они воспринимают его не как некую акцию при политических разборках, а как хороший, настоящий праздник. Мне кажется, это главный итог", - сказал Якушев.

От участия в этапе Кубка мира в Тюмени отказались сборные США, Канады, Чехии и Украины. При этом ряд ведущих биатлонистов таких, как француз Мартен Фуркад и норвежец Уле-Эйнар Бьорндален, выступили против бойкота соревнований в России.

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