Зубков назвал сезон самым сложным в истории российского бобслея и скелетона

СОЧИ, 25 марта. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Завершившийся в воскресенье в Сочи чемпионат России подвел черту сезону, который стал самым сложным в истории отечественного бобслея и скелетона. Такое мнение высказал ТАСС президент Федерации бобслея России Александр Зубков.

В заключительный день соревнований были разыграны награды в мужском скелетоне, женском бобслее и среди экипажей мужских бобов-четверок. В скелетоне победу праздновал олимпийский чемпион 2014 года Александр Третьяков, по решению Международного олимпийского комитета (МОК) не допущенный до Игр-2018. У женщин первое и второе места поделили экипажи Надежды Родионовой и Любови Черных, у мужчин лучший результат показала четверка Александра Касьянова, который также не смог выступить на Олимпиаде в Южной Корее.

"Этот сезон оказался для всего отечественного спорта, а для бобслея со скелетоном в особенности, самым тяжелым в истории, - считает Зубков. - Та команда, которая в течение нескольких сезонов готовилась к главному старту четырехлетия, в большинстве своем не смогла поехать в Пхёнчхан. Я уверен, что у нас обязательно были бы медали в женском скелетоне и мужских бобах-четверках".

Елена Никитина, в декабре завоевавшая титул чемпионки Европы по скелетону, также была вынуждена пропустить Олимпиаду из-за того, что МОК не пригласил ее в Пхёнчхан.

"Вы помните, сколько моральных сил было потрачено в течение всего сезона на борьбу с несправедливыми отстранениями, на различные судебные тяжбы. Но наши спортсмены при этом не опустили руки. Они боролись и занимали призовые места на тех же этапах Кубка мира. Доказывали при этом, что они сильны, чисты и достойны уважения в своей большой спортивной семье", - отметил Зубков.

"По большому счету практически ни к кому из наших спортсменов у меня нет претензий, - продолжил собеседник ТАСС. - У нас изначально были опасения, что мы не сможем побороться за олимпийские награды в двойках из-за недостаточно быстрого старта. Основную олимпийскую ставку мы делали на четверку Касьянова, которая считалась одной из главных претендентов на награды. В конце прошлого года на этапе Кубка мира в канадском Уистлере наши ребята обошли всех соперников, не дав им ни одного шанса".

Зубков пока не готов говорить о грядущих изменениях в тренерском штабе

"В начале апреля у нас состоится президиум, на котором тренеры национальной команды отчитаются о своей работе в завершившемся сезоне. Предполагаются ли по итогам сезона какие-то изменения в тренерском штабе? Сначала нам нужно заслушать отчеты тренеров о проделанной работе, потом президиум даст оценку их деятельности. После всего этого будет сформирована та команда, которая будет готовить спортсменов национальной сборной в следующем четырехлетии", - заключил президент федерации.

Главным тренером сборной России по бобслею и скелетону в августе прошлого года был утвержден Данил Чабан. Павел Щегловский в настоящее время является старшим тренером национальной команды по бобслею, Анатолий Челышев - по скелетону.

В первый день чемпионата России победу праздновали Никитина (скелетон) и Касьянов с Алексеем Пушкаревым (бобы- двойки).

Главным стартом следующего сезона станет чемпионат мира, который пройдет в первой половине марта 2019 года в канадском Уистлере.