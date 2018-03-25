Произвольный прокат на ЧМ до сих пор стоит перед глазами фигуристки Загитовой

МИЛАН /Италия/, 25 марта. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2018 года, российская фигуристка Алина Загитова до сих пор держит в голове неудачный прокат произвольной программы на чемпионате мира в Милане, где она осталась без медали, заняв пятое место. Об этом спортсменка рассказала журналистам после показательных выступлений.

"Я пытаюсь забыть этот прокат, но он до сих пор мелькает в голове, поэтому не думаю, что я это забуду, это мой опыт, он мне придаст сил идти дальше. Я знаю, что произошло, мы с тренерами все это обсудили. У меня было много ситуаций в детстве, когда я срывала прыжки, падала, но докатывала программу чисто. А здесь, наверное, я эмоционально устала, по своим ощущениям я ехала тяжеловато", - рассказала спортсменка.

"Думаю, многие спортсмены, которые будут соревноваться после меня, испытают те же эмоции, - отметила Загитова. - После Олимпиады у меня было что-то похожее на то, что рассказывала Аделина Сотникова после Игр в Сочи - опустошение. Но я хотела приехать сюда, потому что еще не выступала на чемпионате мира, мне хотелось попробовать".

Спортсменка призналась, что до сих пор в смятении, но ее многие поддерживают. "Я чуть-чуть в смятении, мне пишут родители, родственники, позвонил даже министр спорта (Павел Колобков - прим. ТАСС), сказал: "не надо так переживать, ты же в Милане - сходи на шопинг". И я пошла, накупила всяких штук для красоты, мне стало легче", - рассказала Загитова.

"Социальные сети стоило ограничить"

"Думаю, есть много факторов, почему у меня не получилось на чемпионате мира. Например, я ехала сюда, копалась в интернете, листаю Instagram, а я там на каждой странице о том, что я еду в Милан в качестве лидера. От этого захотелось как-то больше показать себя на этих соревнованиях. Но это новый опыт, нужно стремиться к чистому прокату, делать его еще лучше, как на тренировках, не пытаться делать то, чего не умеешь", - отметила Загитова.

На вопрос журналистов, не стоит ли ограничить себе доступ в социальные сети перед стартами, Загитова ответила: "Обычно я так отвлекаюсь, но это был первый раз, когда в каждом паблике пестрило мое имя. На будущее я это учту, я пробовала рисовать, но не умею - только закрашивать могу".

После чемпионата мира у Загитовой осталось ощущение чего-то недоделанного. "Есть ощущение чего-то недоделанного, но после показательного выступления мне стало легче. Я рада, что этот сезон наконец-то закончился, сейчас можно немного расслабиться и готовиться к следующему", - отметила Загитова.

"Мне нравится адреналин от соревнований, когда ты выходишь на лед и чувствуешь, что все на тебя смотрят, ты перед большим количеством зрителей. Это непередаваемые ощущения. Мне это очень нравится", - отметила фигуристка.

Чемпионат мира в Милане стал для Загитовой первым стартом, который она проиграла в своем дебютном сезоне во взрослом катании. Она побеждала на Олимпийских играх в Пхёнчхане, чемпионате Европы, на двух этапах и в финале Гран-при. На юниорском уровне спортсменка выиграла чемпионат мира, один этап и финал Гран-при.

Тренеры уже подготовили программы на следующий сезон

15-летняя фигуристка добавила, что ее тренеры уже подготовили ей программы на следующий сезон, но пока держат в секрете подробности.

"Тренеры уже определились с программами, выбрали музыку, но пока они мне подробностей не рассказывают, будет сюрприз. И так каждый сезон, мне очень интересно узнать, что это будет", - рассказала спортсменка.

На вопрос журналистов о сложности будущих программ, Загитова рассказала: "Я рассчитываю сохранить сложный набор элементов, но если правила изменятся, надо будет что-то решать".

Спортсменка также планирует встать на новые коньки в следующем сезоне. "Ботинки я буду менять, в начале нынешнего сезона я встала на новые коньки, но началась проблема со стопами, в итоге я перешла на старые коньки, на них и выиграла Олимпиаду. Обычно я долго раскатываю ботинки, но сейчас Федерация фигурного катания на коньках России предоставила возможность делать их по слепку стопы, и это облегчит процесс", - рассказала Загитова.