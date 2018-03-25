Россиянин Абросимов завоевал серебро на этапе Кубка Европы по плаванию в открытой воде

ТАСС, 25 марта. Россиянин Кирилл Абросимов стал вторым на дистанции 10 км на первом этапе Кубка Европы по плаванию в открытой воде, который проходит в израильском Эйлате.

26-летний пловец отстал от победителя на 1,25 секунды. Золото завоевал венгр Кристоф Разовский, преодолевший дистанцию за 1 час 50 минут 54,85 секунды, бронза у еще одного россиянина Евгения Дратцева (отставание 7,40 секунды).

В женском заплыве на 10 км россиянка Анастасия Крапивина завоевала бронзу, уступив победительнице 1,65 секунды. Победу одержала Николет Шилади из Венгрии (2:14.13,95), второе место заняла итальянка Джиневра Тадеучи (+1,55).