Российские керлингистки стали бронзовыми призерами чемпионата мира в Канаде

ТАСС, 25 марта. Женская сборная России заняла третье место на чемпионате мира по керлингу, который проходит в канадском городе Норт-Бей. В матче за бронзу россиянки обыграли команду США со счетом 6:5.

В составе сборной России выступали Виктория Моисеева (скип), Юлия Портунова (вице-скип), Галина Арсенькина и Юлия Гузиёва, Анна Сидорова провела матч в качестве запасной.

На предварительной стадии чемпионата мира выступали 13 сборных. По итогам однокругового турнира в полуфинал напрямую вышли команды Канады и Швеции (первое и второе место), третьими стали американки. Сборная России заняла четвертое место, одержав семь побед при пяти поражениях. В квалификационном матче за выход в полуфинал российские керлингистки победили команду Чехии (7:3), в 1/2 финала российские керлингистки уступили шведкам (6:7).

Женская сборная России по керлингу в пятый раз подряд завоевала медали чемпионатов мира. До этого трижды российские керлингистки были третьими (2014-2016), на турнире 2017 года сборная России во главе со скипом Анной Сидоровой завоевала серебряные медали, уступив в финале канадкам.

В финале турнира в воскресенье сыграют команды Канады и Швеции, начало - 22:00 мск.