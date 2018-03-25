Фигуристка Загитова испытывала неловкость перед Медведевой после выступления на ОИ-2018

МИЛАН /Италия/, 25 марта. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка - 2018 по фигурному катанию россиянка Алина Загитова рассказала, что после выступления на Играх в южнокорейском Пхёнчхане ей было неудобно перед соотечественницей Евгенией Медведевой, ставшей серебряным призером. Об этом спортсменка сказала журналистам после выступления на чемпионате мира.

"Я понимаю, когда Натану Чену было неудобно перед Юдзуру Ханью (Чен опередил олимпийского чемпиона на этапе Гран-при в Москве - прим. ТАСС). Сейчас что-то похожее есть и у меня перед Женей Медведевой, мне было неудобно смотреть в ее сторону, но я понимаю, что она - очень сильный человек и она продолжит идти к своей цели. После Игр мы с ней толком не виделись, она пока не приходила на каток", - рассказала Загитова.

Медведева 13 марта объявила о своем решении пропустить чемпионат мира в Милане, чтобы как следует залечить травму ноги. В нынешнем сезоне она выступила на двух этапах серии Гран-при, однако по причине стрессового перелома ступни была вынуждена пропустить финал турнира и чемпионат России. На Играх в Пхёнчхане Медведева завоевала две серебряные награды - в командном и личном турнирах. Золото в Пхёнчхане в индивидуальных соревнованиях завоевала россиянка Алина Загитова.