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Фигуристка Загитова испытывала неловкость перед Медведевой после выступления на ОИ-2018

Спорт
25 марта, 20:01 UTC+3 МИЛАН /Италия/ 25, марта. /ТАСС

Загитова завоевала золото Игр в Пхёнчхане, Медведева стала второй

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Алина Загитова

Алина Загитова

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МИЛАН /Италия/, 25 марта. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка - 2018 по фигурному катанию россиянка Алина Загитова рассказала, что после выступления на Играх в южнокорейском Пхёнчхане ей было неудобно перед соотечественницей Евгенией Медведевой, ставшей серебряным призером. Об этом спортсменка сказала журналистам после выступления на чемпионате мира.

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"Я понимаю, когда Натану Чену было неудобно перед Юдзуру Ханью (Чен опередил олимпийского чемпиона на этапе Гран-при в Москве - прим. ТАСС). Сейчас что-то похожее есть и у меня перед Женей Медведевой, мне было неудобно смотреть в ее сторону, но я понимаю, что она - очень сильный человек и она продолжит идти к своей цели. После Игр мы с ней толком не виделись, она пока не приходила на каток", - рассказала Загитова.

Медведева 13 марта объявила о своем решении пропустить чемпионат мира в Милане, чтобы как следует залечить травму ноги. В нынешнем сезоне она выступила на двух этапах серии Гран-при, однако по причине стрессового перелома ступни была вынуждена пропустить финал турнира и чемпионат России. На Играх в Пхёнчхане Медведева завоевала две серебряные награды - в командном и личном турнирах. Золото в Пхёнчхане в индивидуальных соревнованиях завоевала россиянка Алина Загитова.

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