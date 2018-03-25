Российские гандболистки проиграли румынкам в матче квалификации чемпионата Европы

ТАСС, 25 марта. Женская сборная России по гандболу на выезде уступила команде Румынии со счетом 25:26 в четвертом матче квалификационного турнира чемпионата Европы 2018 года.

В турнирной таблице сборная России занимает третье место в пятой группе, набрав четыре очка. Лидируют команды Австрии и Румынии, набравшие по шесть очков, сборная Португалии занимает последнее место, не набрав ни одного очка.

В следующем матче россиянки 31 мая на выезде сыграют с командой Португалии.

Чемпионат Европы пройдет во Франции с 30 ноября по 16 декабря 2018 года.