Российские гандболистки проиграли румынкам в матче квалификации чемпионата Европы

ТАСС, 25 марта. Женская сборная России по гандболу на выезде уступила команде Румынии со счетом 25:26 в четвертом матче квалификационного турнира чемпионата Европы 2018 года.
В турнирной таблице сборная России занимает третье место в пятой группе, набрав четыре очка. Лидируют команды Австрии и Румынии, набравшие по шесть очков, сборная Португалии занимает последнее место, не набрав ни одного очка.
В следующем матче россиянки 31 мая на выезде сыграют с командой Португалии.
Чемпионат Европы пройдет во Франции с 30 ноября по 16 декабря 2018 года.