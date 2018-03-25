Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.03:
$ 57.11
€ 70.43
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российские гандболистки проиграли румынкам в матче квалификации чемпионата Европы

Спорт
25 марта, 20:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, марта. /ТАСС

Встреча завершилась победой румынской команды со счетом 26:25

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 25 марта. Женская сборная России по гандболу на выезде уступила команде Румынии со счетом 25:26 в четвертом матче квалификационного турнира чемпионата Европы 2018 года.

В турнирной таблице сборная России занимает третье место в пятой группе, набрав четыре очка. Лидируют команды Австрии и Румынии, набравшие по шесть очков, сборная Португалии занимает последнее место, не набрав ни одного очка.

В следующем матче россиянки 31 мая на выезде сыграют с командой Португалии.

Чемпионат Европы пройдет во Франции с 30 ноября по 16 декабря 2018 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Предварительной версией пожара в Кемерове является поджог в батутной комнате
2
Расследование ЧП в торговом центре в Кемерове. Онлайн
3
Фигуристка Загитова испытывала неловкость перед Медведевой после выступления на ОИ-2018
4
Авторы De Andere Krant в Нидерландах выступили против создания негативного образа РФ
5
Южная Корея и "проклятие президентов"
6
Песков: "новый Путин" имеет четкое видение развития России в будущем
7
Три ребенка и женщина погибли при пожаре в торговом центре в Кемерове
Темы дня
Новости партнеров
Реклама