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Российский шахматист Дубов сыграл вничью с Джонсом в восьмом туре чемпионата Европы

Спорт
25 марта, 20:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, марта. /ТАСС

В турнирной таблице единолично лидирует британец Гавейн Джонс, вторую строчку занимает россиянин Санан Сюгиров, третье место по дополнительным показателям занимает чех Давид Навара

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ТАСС, 25 марта. Российский гроссмейстер Даниил Дубов белыми фигурами сыграл вничью с англичанином Гавейном Джонсом в партии восьмого тура чемпионата Европы по шахматам, который проходит в грузинском Батуми.

В других партиях россиянин Санан Сюгиров белыми фигурами сыграл вничью с чехом Давидом Наварой, российский гроссмейстер Дмитрий Яковенко, имеющий наивысший рейтинг среди всех участников турнира (2746 пунктов), белыми фигурами сыграл вничью с Эльтаджем Сафарли из Азербайджана, еще один россиянин Антон Демченко черными фигурами уступил поляку Радославу Войташеку.

В турнирной таблице единолично лидирует Джонс, набравший 6,5 очков. Вторую строчку занимает Сюгиров (6), третье место по дополнительным показателям занимает Навара (6).

Всего в турнире принимают участие 302 спортсмена. При одинаковом количестве очков учитываются дополнительные показатели - личные встречи, усеченный коэффициент Бухгольца, коэффициент Бухгольца, количество партий черными фигурами и общее число побед. По итогам чемпионата Европы 23 лучших шахматиста получат право выступить в Кубке мира в следующем сезоне.

Чемпионат Европы по шахматам в Батуми завершится 28 марта.

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