Свищев: бронза ЧМ показывает высокий уровень российского женского керлинга

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Бронзовые медали женской сборной России во главе со скипом Викторией Моисеевой, завоеванные на чемпионате мира в Канаде, говорят о высоком уровне развития женского керлинга в России. Такое мнение ТАСС выразил президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев.

В воскресенье женская сборная России по керлингу в составе Виктории Моисеевой, Юлии Портуновой, Галины Арсенькиной и Юлии Гузиёвой (в качестве запасной встречу провела Анна Сидорова) в матче за третье место обыграла американок со счетом 6:5.

"Эта бронзовая медаль показывает, что уровень женского керлинга в России высок. Мы в пятый раз подряд завоевываем медали чемпионата мира, в прошлом году у нас было серебро, в этом - бронза. Тогда играла команда Сидоровой, сегодня Моисеевой - это говорит о том, что у нас развивается не только одна команда, а керлинг в целом. Есть еще несколько команд, и это говорит о том, что федерация развивается в правильном направлении", - подчеркнул Свищев.

Глава федерации считает, что российская команда в матче за бронзу справилась с психологическим давлением. "На Олимпиаде не все удалось, они были новички, много было игр, где уступали последними камнями. Сегодня получился сложный напряженный матч, полный драматизма, как для нашей команды, так и для американок", - сказал Свищёв.

Перед чемпионатом мира Анна Сидорова заменила Ульяну Васильеву в составе команды. "Тренерский штаб во главе с Сергеем Белановым сделал правильные выводы после Олимпиады и принял неординарное творческое решение пригласить в команду опытную Анну Сидорову. Не исключаю того, что опыт Сидоровой и нахождение ее рядом с командой помогли девчонкам. Она играла в матче с Германией и выступила хорошо", - отметил Свищев.

Женская сборная России по керлингу в пятый раз подряд завоевала медали чемпионатов мира. До этого трижды российские керлингистки были третьими (2014-2016), на турнире 2017 года сборная России во главе со скипом Анной Сидоровой завоевала серебряные медали, уступив в финале канадкам.