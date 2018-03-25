Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.03:
$ 57.11
€ 70.43
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Свищев: бронза ЧМ показывает высокий уровень российского женского керлинга

Спорт
25 марта, 20:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, марта. /ТАСС

В воскресенье женская сборная России в матче за третье место обыграла американок со счетом 6:5

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев

Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Бронзовые медали женской сборной России во главе со скипом Викторией Моисеевой, завоеванные на чемпионате мира в Канаде, говорят о высоком уровне развития женского керлинга в России. Такое мнение ТАСС выразил президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев.

В воскресенье женская сборная России по керлингу в составе Виктории Моисеевой, Юлии Портуновой, Галины Арсенькиной и Юлии Гузиёвой (в качестве запасной встречу провела Анна Сидорова) в матче за третье место обыграла американок со счетом 6:5.

"Эта бронзовая медаль показывает, что уровень женского керлинга в России высок. Мы в пятый раз подряд завоевываем медали чемпионата мира, в прошлом году у нас было серебро, в этом - бронза. Тогда играла команда Сидоровой, сегодня Моисеевой - это говорит о том, что у нас развивается не только одна команда, а керлинг в целом. Есть еще несколько команд, и это говорит о том, что федерация развивается в правильном направлении", - подчеркнул Свищев.

Смотрите также

Российские керлингистки стали бронзовыми призерами чемпионата мира в Канаде

Канадские керлингистки вышли в финал ЧМ, россиянки сыграют за бронзу с американками

Глава федерации считает, что российская команда в матче за бронзу справилась с психологическим давлением. "На Олимпиаде не все удалось, они были новички, много было игр, где уступали последними камнями. Сегодня получился сложный напряженный матч, полный драматизма, как для нашей команды, так и для американок", - сказал Свищёв.

Перед чемпионатом мира Анна Сидорова заменила Ульяну Васильеву в составе команды. "Тренерский штаб во главе с Сергеем Белановым сделал правильные выводы после Олимпиады и принял неординарное творческое решение пригласить в команду опытную Анну Сидорову. Не исключаю того, что опыт Сидоровой и нахождение ее рядом с командой помогли девчонкам. Она играла в матче с Германией и выступила хорошо", - отметил Свищев.

Женская сборная России по керлингу в пятый раз подряд завоевала медали чемпионатов мира. До этого трижды российские керлингистки были третьими (2014-2016), на турнире 2017 года сборная России во главе со скипом Анной Сидоровой завоевала серебряные медали, уступив в финале канадкам.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Свищёв, Дмитрий Александрович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Предварительной версией пожара в Кемерове является поджог в батутной комнате
2
Расследование ЧП в торговом центре в Кемерове. Онлайн
3
Фигуристка Загитова испытывала неловкость перед Медведевой после выступления на ОИ-2018
4
Авторы De Andere Krant в Нидерландах выступили против создания негативного образа РФ
5
Южная Корея и "проклятие президентов"
6
Песков: "новый Путин" имеет четкое видение развития России в будущем
7
Три ребенка и женщина погибли при пожаре в торговом центре в Кемерове
Темы дня
Новости партнеров
Реклама