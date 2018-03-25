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СМИ: "Барселона" может приобрести футболиста "Атлетико" Гризманна следующим летом

Спорт
25 марта, 20:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, марта. /ТАСС

По данным СМИ, руководство "Барселоны" собирается заплатить за футболиста минимальную сумму отступных - €100 млн, прописанную в контракте

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ТАСС, 25 марта. Испанская "Барселона" планирует приобрести французского футболиста "Атлетико" Антуана Гризманна в следующее летнее трансферное окно. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Sport.es.

По информации издания, руководство "Барселоны" собирается заплатить за футболиста минимальную сумму отступных - €100 млн, прописанную в контракте. Отмечается, что в клубе рассчитывают договориться с "Атлетико" о выплате денежных средств в рассрочку.

Гризманн перешел в "Атлетико" из "Реал Сосьедада" в 2014 году. В текущем сезоне чемпионата Испании 27-летний форвард провел 26 матчей, в которых забил 17 голов и сделал восемь голевых передач. В составе сборной Франции футболист сыграл 49 матчей и забил 19 голов. На чемпионате Европы 2016 года Гризманн стал лучшим бомбардиром турнира.

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