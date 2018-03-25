Скип сборной России по керлингу Моисеева гордится выступлением команды на чемпионате мира

ТАСС, 25 марта. Скип женской сборной России по керлингу Виктория Моисеева заявила, что гордится выступлением своей команды на чемпионате мира, который проходит в канадском Норт-Бее. Слова спортсменки приводит пресс-служба Всемирной федерации керлинга.

В матче за третье место россиянки обыграли команду США со счетом 6:5 и стали бронзовыми призерами турнира.

"Это невероятно, я горжусь своей командой, мы очень долго шли к этому успеху. Это была долгая неделя для нас, мы рады закончить ее с медалью. У нас сейчас новая команда, которая уже смогла завоевать бронзу чемпионата мира, это говорит о том, что в России много отличных керлингисток", - сказала Моисеева.

Женская сборная России по керлингу в пятый раз подряд завоевала медали чемпионатов мира. Ранее российская команда трижды занимала третье место (2014-2016), на чемпионате мира 2017 года сборная России во главе со скипом Анной Сидоровой завоевала серебряные медали, уступив в финале канадкам.

На текущем турнире Сидорова была в команде Моисеевой в качестве запасной, приняв участие в одной встрече.

В финале турнира в воскресенье сыграют сборные Канады и Швеции.