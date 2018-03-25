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Скип сборной России по керлингу Моисеева гордится выступлением команды на чемпионате мира

Спорт
25 марта, 21:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, марта. /ТАСС

В матче за третье место россиянки обыграли команду США со счетом 6:5 и стали бронзовыми призерами турнира

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Виктория Моисеева

Виктория Моисеева

© EPA-EFE/JAVIER ETXEZARRETA

ТАСС, 25 марта. Скип женской сборной России по керлингу Виктория Моисеева заявила, что гордится выступлением своей команды на чемпионате мира, который проходит в канадском Норт-Бее. Слова спортсменки приводит пресс-служба Всемирной федерации керлинга.

В матче за третье место россиянки обыграли команду США со счетом 6:5 и стали бронзовыми призерами турнира.

"Это невероятно, я горжусь своей командой, мы очень долго шли к этому успеху. Это была долгая неделя для нас, мы рады закончить ее с медалью. У нас сейчас новая команда, которая уже смогла завоевать бронзу чемпионата мира, это говорит о том, что в России много отличных керлингисток", - сказала Моисеева.

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Женская сборная России по керлингу в пятый раз подряд завоевала медали чемпионатов мира. Ранее российская команда трижды занимала третье место (2014-2016), на чемпионате мира 2017 года сборная России во главе со скипом Анной Сидоровой завоевала серебряные медали, уступив в финале канадкам.

На текущем турнире Сидорова была в команде Моисеевой в качестве запасной, приняв участие в одной встрече.

В финале турнира в воскресенье сыграют сборные Канады и Швеции.

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