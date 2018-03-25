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Глава МИД РФ Лавров вместе с ветеранами "Спартака" принял участие в футбольном матче

Спорт
25 марта, 22:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, марта. /ТАСС

По окончании встречи ветераны поздравили Лаврова с днем рождения и вручили футболку с 68-м номером

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

© Александр Щербак/ТАСС

ТАСС, 25 марта. Министр иностранных дел России Сергей Лавров вместе с ветеранами московского "Спартака" принял участие в товарищеском футбольном матче с командой "Бриз". Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Лавров, который является болельщиком московского клуба, сыграл по тайму за обе команды - в первом тайме за "Бриз", во втором - за "Спартак".

Игра завершилась вничью со счетом 5:5. В составе "Спартака" один гол забил Лавров, еще по разу отличились Дмитрий Хлестов, Валерий Шмаров, Вагиз Хидиятуллин и Валерий Кечинов. Кроме них в матче принимали участие Руслан Нигматуллин, Валерий Зенков, Сергей Шавло, Олег Кужлев, Александр Кокорев и Олег Романцев.

По окончании встречи ветераны поздравили Лаврова с днем рождения и вручили футболку с 68-м номером.

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