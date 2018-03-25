Глава МИД РФ Лавров вместе с ветеранами "Спартака" принял участие в футбольном матче

ТАСС, 25 марта. Министр иностранных дел России Сергей Лавров вместе с ветеранами московского "Спартака" принял участие в товарищеском футбольном матче с командой "Бриз". Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Лавров, который является болельщиком московского клуба, сыграл по тайму за обе команды - в первом тайме за "Бриз", во втором - за "Спартак".

Игра завершилась вничью со счетом 5:5. В составе "Спартака" один гол забил Лавров, еще по разу отличились Дмитрий Хлестов, Валерий Шмаров, Вагиз Хидиятуллин и Валерий Кечинов. Кроме них в матче принимали участие Руслан Нигматуллин, Валерий Зенков, Сергей Шавло, Олег Кужлев, Александр Кокорев и Олег Романцев.

По окончании встречи ветераны поздравили Лаврова с днем рождения и вручили футболку с 68-м номером.

Министр иностранных дел Сергей Лавров сыграл за спартаковских ветеранов и отметился голом. ⚽️



Подробности товарищеского матча, посвященного 68-летию преданного болельщика красно-белых ⚪️ https://t.co/CCEtkIOwEY#Спартак #ВпередСпартак #Spartak pic.twitter.com/0gSffh2aji — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 25 марта 2018 г.