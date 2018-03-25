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Шайба Малкина помогла "Питтсбургу" обыграть "Филадельфию" в матче НХЛ

Спорт
25 марта, 22:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, марта. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 5:4

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Евгений Малкин

Евгений Малкин

© AP Photo/Gerry Broome

ТАСС, 25 марта. "Питтсбург" обыграл "Филадельфию" со счетом 5:4 в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Основное время встречи завершилось вничью - 4:4. В составе "Питтсбурга" отличились Дерик Брассар (10-я минута), Патрик Хорнквист (21), Евгений Малкин (23) и Сидни Кросби (41), у "Филадельфии" шайбы забросили Трэвис Санхейм (6), Патрик Мэннинг (12), Джордан Уил (38) и Шон Кутюрье (60). Победный гол на третьей минуте овертайма забил форвард "Питтсбурга" Брайан Раст.

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Малкин провел на площадке 19 с половиной минут, успев отметиться тремя бросками, один из которых стал голевым. Для 31-летнего россиянина эта шайба стала 42-й в текущем чемпионате НХЛ. Он занимает третье место в списке снайперов текущего сезона и третье - в споре бомбардиров (92 очка). В списке лучших снайперов сезона лидирует российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин (44 шайбы), лучшим в споре бомбардиров является канадец Коннор Макдэвид из "Эдмонтона", на счету которого 96 очков (38 шайб + 58 передач) в 75 матчах регулярного чемпионата.

Российский защитник "Филадельфии" Иван Проворов провел в матче 21 минуту 52 секунды, на его счету два броска, один силовой прием и показатель полезности "-2".

В турнирной таблице "Питтсбург" занимает пятое место в Восточной конференции, набрав 92 очка в 76 играх, "Филадельфия" с 89 очками идет седьмой. В следующем матче "Питтсбург" на выезде 28 марта сыграет с "Детройтом", "Филадельфия" в тот же день встретится в гостях с "Далласом".

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