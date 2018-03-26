Матч 24-го тура РФПЛ между "Ахматом" и "СКА-Хабаровском" пройдет на резервном стадионе

ТАСС, 26 марта. Встреча 24-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между грозненским "Ахматом" и "СКА-Хабаровском" будет перенесена на резервный стадион. Об этом сообщает пресс-служба РФПЛ.

"Ахмат" проводит домашние матчи на "Ахмат-Арене", в качестве резервной арены заявлен стадион имени Султана Билимханова в Грозном, который вмещает 10300 зрителей. Причины переноса матча на резервную арену не сообщаются.

Матч "Ахмат" - "СКА-Хабаровск" запланирован на 31 марта, начало - 14:00 мск.

По итогам 22-х туров "Ахмат" занимает 11-е место в чемпионате России, набрав 26 очков. "СКА-Хабаровск" имеет в своем активе 12 очков по итогам 23 встреч, команда занимает 16-е место.