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Ягудин: Загитовой не хватило сил для успешного выступления на ЧМ по фигурному катанию

Спорт
26 марта, 0:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, марта. /ТАСС

По словам олимпийского чемпиона, мотивации у спортсменки было достаточно

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ТАСС, 26 марта. Российской фигуристке Алине Загитовой, которая стала пятой на чемпионате мира в Милане, не хватило сил для успешного выступления на турнире. Такое мнение выразил олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин, чьи слова приводит "Газета.Ru".

15-летняя Загитова, которая завоевала золото на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане, в Италии выступила неудачно, допустив три падения в произвольной программе.

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"Насчет неудачи Алины - ее, конечно, по-человечески очень жаль. Честно говорю, мы с моей женой Татьяной Тотьмяниной улетали в Пермь на шоу, опаздывали на самолет, но все равно посмотрели на парковке выступление Загитовой. И я клянусь: мы оба заплакали. Не знаю, почему, но это было настолько волнительно, мы так переживали, понимая, что свалилось на хрупкие плечи 15-летней девочки и что с ней сейчас происходит", - рассказал Ягудин.

"На мой взгляд, по катанию Загитова заслуженно победила на Олимпийских играх, но на чемпионате мира ей просто не хватило сил. При этом мотивации было достаточно - она действительно хотела выиграть, я общаюсь с ней и знаю это", - добавил олимпийский чемпион.

По словам Ягудина, в спорте без падений не бывает потом взлетов. "Мы надеемся, что Алина просто преодолеет это, тем более что на главном турнире в жизни - Олимпиаде - она победила. А чемпионатов мира, учитывая ее возраст, у Загитовой еще будет куча. Теперь ей нужно стараться поддерживать ту форму, в которой она была весь сезон", - отметил Ягудин.

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