Женская сборная Канады завоевала золото на домашнем чемпионате мира по керлингу

ТАСС, 26 марта. Женская сборная Канады по керлингу стала победителем чемпионата мира, который завершился в канадском Норт-Бее. В финальном матче канадские керлингистки обыграли шведок в экстра-энде со счетом 7:6.

За сборную Канады выступали Дженнифер Джонс (скип), Кейтлин Лаус, Джилл Оффисер, Дон Макьюэн. Шэннон Бёршард провела матч в качестве запасной.

Для женской сборной Канады эта победа стала 17-й в истории на чемпионатах мира, также канадки восемь раз завоевывали серебро и девять раз - бронзу. На нынешнем турнире канадские керлингистки одержали победы во всех матчах.

Для сборной Швеции, которая является олимпийским чемпионом 2018 года в Пхёнчхане, это серебро стало девятым в истории.

Бронзовые медали завоевала сборная России, обыгравшая в матче за третье место команду США (6:5).