Посол ЧМ-2018 Нуну Гомеш посетил чемпионат России по бобслею и совершил спуск в бобе

СОЧИ, 26 марта. /ТАСС/. Бывший нападающий сборной Португалии по футболу Нуну Гомеш, который является послом чемпионата мира 2018 года, в последний день чемпионата России приехал на санно-бобслейную трассу в Сочи и совершил спуск в бобе, которым управлял ведущий бобслеист страны Александр Касьянов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Федерации бобслея России.

Обладатель серебряной медали ЧЕ-2004 и бронзы ЧЕ-2000 приехал в Сочи с официальным визитом. Главной целью его поездки стал стадион "Фишт", где этим летом пройдут несколько матчей чемпионата мира.

"Вечером Гомеш решил приехать на нашу санно-бобслейную трассу и остался впечатлен грандиозностью этого сооружения, - рассказала представительница пресс-службы. - Посол чемпионата мира попросил Александра Касьянова прокатить его на настоящем бобе, и тот не стал отказываться. Гомеш был в полном восторге".

Касьянов на завершившемся в воскресенье чемпионате России выиграл две золотые награды (в двойках и четверках).