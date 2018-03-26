СМИ: WADA может провести ребрендинг и сменить свое название

ТАСС, 26 марта. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) рассматривает возможность смены своего названия. Такой вариант может стать частью ребрендинга организации, направленного на увеличение финансирования WADA, сообщает портал Inside the Games.

В этом году бюджет WADA вырос на 8% до $32 млн, организация рассчитывает, что к 2021 году эта цифра вырастет еще на $10 млн. В WADA считают, что этого будет недостаточно для радикального улучшения борьбы с допингом во всем мире и нужно показать, что финансирование организации может выступать в качестве страхового полиса для улучшения мирового спорта в целом, а также помогать более широкому кругу социальных проблем.

"Наш бренд должен быть более привлекательным, чтобы какая-нибудь большая организация или компания с нами сотрудничала. В данный момент неоднозначно, захочет ли большой бренд ассоциироваться с антидопингом, что может считаться негативом. Возможно, вариант [со сменой названия] может быть рассмотрен. Не только с точки зрения получения большего финансирования, но и с точки зрения общения с нашим сообществом спортсменов", - сказала директор по коммуникациям WADA Кэтрин Маклин.