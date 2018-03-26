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СМИ: WADA может провести ребрендинг и сменить свое название

Спорт
26 марта, 4:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, марта. /ТАСС

Всемирное антидопинговое агентство хочет увеличить финансирование организации

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ТАСС, 26 марта. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) рассматривает возможность смены своего названия. Такой вариант может стать частью ребрендинга организации, направленного на увеличение финансирования WADA, сообщает портал Inside the Games.

В этом году бюджет WADA вырос на 8% до $32 млн, организация рассчитывает, что к 2021 году эта цифра вырастет еще на $10 млн. В WADA считают, что этого будет недостаточно для радикального улучшения борьбы с допингом во всем мире и нужно показать, что финансирование организации может выступать в качестве страхового полиса для улучшения мирового спорта в целом, а также помогать более широкому кругу социальных проблем.

"Наш бренд должен быть более привлекательным, чтобы какая-нибудь большая организация или компания с нами сотрудничала. В данный момент неоднозначно, захочет ли большой бренд ассоциироваться с антидопингом, что может считаться негативом. Возможно, вариант [со сменой названия] может быть рассмотрен. Не только с точки зрения получения большего финансирования, но и с точки зрения общения с нашим сообществом спортсменов", - сказала директор по коммуникациям WADA Кэтрин Маклин.

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