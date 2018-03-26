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"Виннипег" обыграл "Нэшвилл" в матче НХЛ и обеспечил себе путевку в плей-офф

Спорт
26 марта, 5:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, марта. /ТАСС

Последний раз канадский клуб играл в плей-офф в сезоне-2014/15, где уступил в первом раунде "Анахайму"

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Хоккеисты "Виннипега"

Хоккеисты "Виннипега"

© AP Photo/Marcio Jose Sanchez

ТАСС, 26 марта. "Виннипег" обыграл "Нэшвилл" со счетом 5:4 по буллитам в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и обеспечил себе путевку в плей-офф.

У победителей шайбы забросили Кайл Коннор (24-я минута), Дастин Бафлин (32), Брайан Литтл (34) и Блэйк Уилер (41). Победный буллит на счету Марка Шайфли. В составе проигравших отличились Роман Йоси (11), Кайл Туррис (20), Райан Эллис (27) и Виктор Арвидссон (36).

"Виннипег" занимает второе место в Западной конференции, набрав 102 очка в 75 матчах. "Нэшвилл" расположился на первой строчке с 107 очками в 75 встречах.

Последний раз "Виннипег" играл в плей-офф в сезоне-2014/15, уступив в первом раунде "Анахайму" со счетом 0-4. Ранее обеспечили себе участие в плей-офф текущего сезона "Тампа", "Бостон" и "Нэшвилл".

В другом матче дня "Даллас" дома проиграл "Ванкуверу" со счетом 1:4, потерпев восьмое поражение подряд. Клуб еще больше уменьшил свои шансы на попадание в плей-офф, отставание от восьмого места на Западе составляет 5 очков. Форвард "Далласа" Александр Радулов и нападающий "Ванкувера" Николай Голдобин в этой встрече не отметились результативными действиями. 37-летний шведский форвард "Ванкувера" Даниэль Седин провел 1300-й матч в НХЛ.

В еще одной встрече "Миннисота" дома в овертайме уступила "Бостону" - 1:2. Брэд Маршанд забросил победную шайбу, повторив рекорд НХЛ по голам в овертаймах в одном сезоне (5). Ранее это удавалось Алексу Гальченюку из "Монреаля" (сезон-2016/17), Джонатану Тэйвзу из "Чикаго" (2015/16) и Стивену Стэмкосу из "Тампы" (2011/12).

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