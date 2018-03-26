"Анахайм" в овертайме обыграл "Эдмонтон" в матче НХЛ

ТАСС, 26 марта. "Эдмонтон" в овертайме проиграл "Анахайму" со счетом 4:5 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У проигравших шайбы забросили Коннор Макдэвид (22-я минута), Тай Ратти (28), Леон Драйзайтль (39) и Итан Бир (53). В составе победителей отличились Джош Мэнсон (23), Адам Хенрик (42, 59), Кори Перри (46) и Хампус Линдхольм (62).

Российский форвард "Эдмонтона" Антон Слепышев провел на льду 8 минут 21 секунду, сделав 1 бросок.

Макдэвид укрепил лидерство в гонке бомбардиров этого сезона. Теперь на его счету 99 очков (39 шайб + 60 передач) в 76 матчах. У российского форварда "Тампы" Никиты Кучерова 95 (37+58) очков.

"Анахайм" занимает шестое место в Западной конференции, набрав 91 очко в 76 матчах. "Эдмонтон" расположился на 12-й строчке с 74 очками в 76 встречах.