Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.03:
$ 57.11
€ 70.43
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Форвард "Эдмонтона" Макдэвид признан первой звездой дня НХЛ второй раз подряд

Спорт
26 марта, 9:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, марта. /ТАСС

Нападающий забросил шайбу и сделал две результативные передачи в домашнем матче против "Анахайма"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

© AP/David Becker

ТАСС, 26 марта. Нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид второй раз подряд стал первой звездой дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Макдэвид забросил шайбу и сделал две результативные передачи в домашнем матче против "Анахайма" (4:5 ОТ).

Второй звездой стал нападающий "Виннипега" Кайл Коннор, который отметился шайбой и двумя результативными передачами в домашнем матче против "Нэшвилла" (5:4 Б). "Виннипег" благодаря этой победе обеспечил себе путевку в плей-офф.

Третьей звездой дня стал нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби, забросивший шайбу и сделавший результативную передачу в домашней игре против "Филадельфии" (5:4 ОТ).

Смотрите также

"Анахайм" в овертайме обыграл "Эдмонтон" в матче НХЛ

"Виннипег" обыграл "Нэшвилл" в матче НХЛ и обеспечил себе путевку в плей-офф

Шайба Малкина помогла "Питтсбургу" обыграть "Филадельфию" в матче НХЛ

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Число жертв пожара в Кемерове возросло до 53
2
Расследование ЧП в торговом центре в Кемерове. Онлайн
3
Южная Корея и "проклятие президентов"
4
Авторы De Andere Krant в Нидерландах выступили против создания негативного образа РФ
5
По делу о пожаре в Кемерове задержали четырех человек
6
Семьи жертв пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове получат по 1 млн рублей
7
Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове
Темы дня
Новости партнеров
Реклама