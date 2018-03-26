Форвард "Эдмонтона" Макдэвид признан первой звездой дня НХЛ второй раз подряд

ТАСС, 26 марта. Нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид второй раз подряд стал первой звездой дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Макдэвид забросил шайбу и сделал две результативные передачи в домашнем матче против "Анахайма" (4:5 ОТ).

Второй звездой стал нападающий "Виннипега" Кайл Коннор, который отметился шайбой и двумя результативными передачами в домашнем матче против "Нэшвилла" (5:4 Б). "Виннипег" благодаря этой победе обеспечил себе путевку в плей-офф.

Третьей звездой дня стал нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби, забросивший шайбу и сделавший результативную передачу в домашней игре против "Филадельфии" (5:4 ОТ).