Ягудин: фигуристы Степанова и Букин заслужили более высокого места на чемпионате мира

ТАСС, 26 марта. Российский танцевальный дуэт Александра Степанова и Иван Букин заслужили более высокого места на чемпионате мира по фигурному катанию. Такое мнение высказал олимпийский чемпион Алексей Ягудин, чьи слова приводит "Газета.Ru".

Степанова и Букин заняли седьмое место, еще одна российская пара Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро стала восьмой. Чемпионат мира проходил в Милане с 19 по 25 марта.

"Мне кажется, что судьи очень жестко поступили со Степановой и Букиным, - сказал Ягудин. - Седьмой результат - абсолютно не то место, на которое они катаются. Их действительно поставили ниже, чем они того заслуживают".

"Для меня танцы - это чистейшая политика, - добавил Ягудин. - Если в одиночном катании и у спортивных пар есть какие-то элементы, которые ты срываешь или не срываешь, то танцы на льду - это немного другой вид спорта, который вроде бы относится к фигурному катанию, но стоит особняком. Для меня это красиво катающиеся пары с красивыми костюмами".

Степанова и Букин являются двукратными бронзовыми призерами чемпионата Европы.