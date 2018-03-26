Латвийская федерация футбола расследует подозрительный матч Кубка Риги

ТАСС, 26 марта. Латвийская федерация футбола начала расследование результатов матча Кубка Риги между "Резекне" и "Прейли". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу федерации.

Матч состоялся 23 марта и завершился со счетом 8:0 в пользу "Прейли", который считался аутсайдером. Перед игрой букмекеры предлагали коэффициент 12,00 на победу "Прейли". Предыдущие две встречи турнира команда проиграла с общим счетом 0:18.

Кубок Риги проводится не под эгидой Латвийской федерации футбола, но организация начала расследование по подозрению в неспортивном поведении.