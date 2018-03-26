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Сборная Ямала завоевала более 50 золотых медалей на Арктических зимних играх в Канаде

Спорт
26 марта, 11:51 UTC+3 САЛЕХАРД САЛЕХАРД 26, марта. /ТАСС

По этому показателю в общем зачете ямальцы поделили первое место с атлетами из Аляски (США)

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САЛЕХАРД, 26 марта. /ТАСС/. Сборная Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) завоевала 51 золотую медаль на Арктических зимних играх, прошедших в Канаде. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе губернатора региона.

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"По итогам завершившихся в Канаде Арктических зимних игр команда спортсменов из ЯНАО завоевала 51 золотую медаль. По этому показателю в общем зачете ямальцы поделили первое место с атлетами из Аляски (США)", - говорится в сообщении.

В общем итоге у ямальских спортсменов 109 медалей, по этому показателю сборная стала четвертой. "Наибольшее количество золотых медалей добыли биатлонисты, которые выступали на лыжах и на снегоступах. На их счету 20 медалей высшего достоинства. Кроме того, 13 золотых медалей выиграли фигуристки, 12 - теннисисты, четыре - представители арктического многоборья и две - бегуны на снегоступах. Также спортсмены из ЯНАО завоевали 38 серебряных медалей и 20 бронзовых", - отметили в пресс- службе.

Арктические зимние игры проходили в городах Хей Ривер и Форт Смит (Канада) с 18 по 24 марта. Россию на состязаниях представляли спортсмены из ЯНАО. В соревнованиях приняли участие более 1,8 тыс. спортсменов из стран циркумполярного региона - Канады, США, Гренландии, Финляндии, Швеции, Норвегии и России.

Игры проводятся с 1970 года каждые два года. В программу входят фигурное катание, хоккей, бег на снегоступах, гонки на собачьих упряжках, настольный теннис, бадминтон, бег на лыжах, баскетбол и другие виды спорта. Ямал претендует на проведение соревнований в 2024 году.

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