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Около 47,5 тыс. билетов продано на матч между сборными России и Франции по футболу

Спорт
26 марта, 12:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, марта. /ТАСС

Французские болельщики приобрели 326 билетов

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Стадион "Санкт-Петербург"

Стадион "Санкт-Петербург"

© Евгений Асмолов/ТАСС

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Порядка 47,5 тыс. билетов продано на товарищеский матч между сборными России и Франции. Об этом ТАСС сообщил глава коммерческого департамента Российского футбольного союза (РФС) Владимир Карпович.

Игра пройдет 27 марта на стадионе "Санкт-Петербург", арена вмещает 64 тыс. зрителей.

"На данный момент продано 47,5 тыс. билетов, - сказал Карпович. - Ожидаем, что эта цифра достигнет 50-51 тыс. Французские болельщики приобрели 326 билетов".

Матч между сборными России и Франции начнется в 18:50 мск.

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