Около 47,5 тыс. билетов продано на матч между сборными России и Франции по футболу

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Порядка 47,5 тыс. билетов продано на товарищеский матч между сборными России и Франции. Об этом ТАСС сообщил глава коммерческого департамента Российского футбольного союза (РФС) Владимир Карпович.

Игра пройдет 27 марта на стадионе "Санкт-Петербург", арена вмещает 64 тыс. зрителей.

"На данный момент продано 47,5 тыс. билетов, - сказал Карпович. - Ожидаем, что эта цифра достигнет 50-51 тыс. Французские болельщики приобрели 326 билетов".

Матч между сборными России и Франции начнется в 18:50 мск.