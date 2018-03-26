Сенатор Исаков призвал уделять больше внимания развитию паралимпийского спорта в России

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Развитию паралимпийского спорта в России необходимо уделять больше внимания. Об этом на пресс-конференции заявил член исполкома Паралимпийского комитета РФ, член комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Эдуард Исаков.

"Призываю всех, особенно журналистам, погрузиться в эту тему, познакомиться со спортсменами, ведь почти никто не знает, сколько команд в России, например, по следж-хоккею, какие есть проблемы, - сказал Исаков. - Каждый год мы пытаемся рекомендовать, чтобы развивали этот вид спорта наравне с КХЛ, юношеским спортом. У нас есть все возможности, чтобы с малых лет дети с ограниченными возможностями могли заниматься многими видами спорта".

Коллега Исакова по Совету Федерации Андрей Кутепов продолжил затронутую тему развития следж-хоккея. "Ведь нет легионеров у нас в командах, этим надо гордиться и хвастаться, больше освещать. Хотя бы потому, что это уникальный случай для спортивного мира", - подчеркнул он.

В Московской области 20 марта открылись соревнования для не допущенных на Паралимпиаду российских спортсменов, турниры проходят среди атлетов с поражением опорно - двигательного аппарата (ПОДА) по дисциплинам следж-хоккей, лыжные гонки и биатлон, также организован турнир для атлетов с нарушением зрения по лыжным гонкам и биатлону. Местом проведения стартов стал парк - отель "Пересвет" в Сергиево - Посадском районе.

"Многие паралимпийцы, которые участвовали в играх [в Пхёнчхане], участвуют и в альтернативных соревнованиях. Всего же около 200 спортсменов из 21 региона принимают участие. Мое мнение, что Международный паралимпийский комитет сам себя обделил тем, что не допустил наших спортсменов, в том числе сильнейшую команду следж-хоккеистов. Мы все ждем благоразумия и того, что Паралимпийский комитет России будет восстановлен в правах", - добавил Исаков.

На Паралимпийских играх 2018 года россияне выступали под флагом Международного паралимпийского комитета из-за дисквалификации национального паралимпийского комитета за нарушение антидопинговых правил. В корейском Пхёнчхане соревновались 30 российских паралимпийцев и шесть спортсменов-ведущих, которые помогали атлетам с нарушением зрения. Общая численность российской делегации составила 75 человек. По итогам соревнований российские спортсмены завоевали 24 награды (восемь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых), заняв второе место в медальном зачете.