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Бесплатные автобусы для зрителей футбольного матча Россия - Франция запустят в Петербурге

Спорт
26 марта, 12:39 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 26, марта. /ТАСС

В пресс-службе предприятия также отметили, что автобусы будут развозить болельщиков обратно до метро после окончания игры в течение двух часов

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 марта. /ТАСС/. Зрителей товарищеского матча между сборными России и Франции по футболу будут доставлять от станций метро до стадиона "Санкт-Петербург" на 85 бесплатных автобусах. Об этом сообщили в транспортном предприятии Петербурга "Пассажиравтотранс".

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"Для зрителей футбольного матча между сборными командами России и Франции будет организовано движение бесплатных шаттлов. Для комфортных поездок от станций метро до Крестовского острова будут курсировать 85 двухсекционных автобусов", - сообщили в пресс-службе предприятия.

В "Пассажиравтотрансе" пояснили, что автобусы будут ходить по трем дополнительным маршрутам с 15:50 мск до начала матча в 18:50 мск от станций метро "Петроградская" (маршрут S3), "Выборгская" (маршрут S4) и "Чкаловская" (маршрут S5) до стадиона. В пресс-службе предприятия также отметили, что автобусы будут развозить болельщиков обратно до метро после окончания игры в течение двух часов.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе метрополитена Северной столицы, вводить особый режим работы на станции метро "Крестовский остров", которая расположена ближе всего к стадиону, в связи с игрой сборных пока не планируется.

Матч Россия - Франция пройдет на стадионе "Санкт- Петербург" во вторник, начало - в 18:50 мск.

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