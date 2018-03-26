Футболист "Спартака" Зобнин восстановится от травмы через две недели

ТАСС, 26 марта. Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Роман Зобнин восстановится от травмы через две недели. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

24-летний игрок получил травму колена во время товарищеского матча между сборными России и Бразилии (0:3), который состоялся в пятницу. Врачи диагностировали у футболиста частичное повреждение боковой связки левого коленного сустава.

"Это не хирургический случай, так что лечение будет консервативным, - сказал руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов. - Ориентировочный срок восстановления Романа - до 14 дней".

Другой футболист "Спартака" Джано Ананидзе повредил крестообразные связки в товарищеском матче между сборными Грузии и Литвы, он будет прооперирован в среду в римской клинике. Туда же вылетит Георгий Джикия, продолжающий восстановление после разрыва крестообразной связки левого колена. В клинике футболист пройдет серию тестов, по результатам которых станут известны возможные сроки возвращения игрока.