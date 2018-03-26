Черчесов: Аршавин пригодился бы сборной России по футболу, будь ему на 10 лет меньше

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 марта. /ТАСС/. Нападающий казахстанского "Кайрата" Андрей Аршавин не подходит для вызова в сборную России по футболу из-за возраста. Об этом сказал на пресс-конференции главный тренер российской команды Станислав Черчесов.

"Давайте сделаем простые вещи - надо всегда отдавать должное футболистам, которые долго играли за сборную, но все идет и меняется, мы движемся своим путем, Андрей неплохо играет за свою команду. Болельщикам - уважение, что помнят наших футболистов, но на сегодня у нас более молодая команда, которая движется своим путем. Я был бы рад, если бы ему было лет на 10 поменьше, тогда он пригодился бы", - ответил Черчесов на вопрос о возможности вызова Аршавина.

Во вторник сборная России проведет контрольный матч с командой Франции в Санкт-Петербурге.

Аршавин, которому в мае исполнится 37 лет, не вызывается в сборную с 2012 года.