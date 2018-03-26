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Скелетонистка Никитина намерена бороться за медали на ЧМ-2019

Спорт
26 марта, 13:45 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 26, марта. /ТАСС

В марте спортсменка одержала победу на чемпионате России с двумя рекордами трассы

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Елена Никитина

Елена Никитина

© EPA/JAN HETFLEISCH

СОЧИ, 26 марта. /ТАСС/. Бронзовый призер Игр-2014, российская скелетонистка Елена Никитина намерена побороться за высокие места на следующем чемпионате мира, который пройдет в 2019 году в канадском Уистлере. Об этом спортсменка рассказала в интервью ТАСС.

Никитина не была допущена к участию в Олимпиаде в Южной Корее. В марте скелетонистка одержала победу на чемпионате России с двумя рекордами трассы.

Интервью

Елена Никитина

Скелетонистка Елена Никитина: верю, что все отстранения и недопуски остались в прошлом

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"В Уистлере я выступала на соревнованиях только один раз, когда в позапрошлом сезоне заняла 17-е место, - отметила Никитина. - В этом сезоне на официальных тренировках в Уистлере я всегда попадала в тройку, но накануне старта меня в очередной раз временно отстранили. Поэтому, в принципе, эта трасса мне подходит. Поэтому задача будет на этот чемпионат мира бороться за самые высокие места".

По словам россиянки, в новый олимпийский цикл она входит с большой мотивацией. "Получается, к Пекину-2022 я буду готовиться не четыре года, как все остальные, а все восемь. Поэтому подготовлюсь как надо", - подчеркнула спортсменка.

"Я думаю, что все нехорошее, что было со мной, действительно осталось в прошлом. Чиновники МОК сами нам сказали, что после Пхёнчхана будет все хорошо. Сейчас главное, чтобы к летней Олимпиаде ситуация полностью нормализовалась. Только после окончания Игр в Токио будет какая-то ясность, что нас будет ждать дальше", - добавила она.

Чемпионат мира в Уистлере пройдет с 25 февраля по 10 марта 2019 года.

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