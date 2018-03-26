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ФИФА: операционный визит показал очень хорошую готовность России к ЧМ-2018

Спорт
26 марта, 13:47 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 26, марта. /ТАСС

Калининград стал заключительной точкой финального этапа седьмого инспекционного визита ФИФА и оргкомитета на стадионы чемпионата мира

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Стадион "Калининград-Арена"

Стадион "Калининград-Арена"

© Виталий Невар/ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 26 марта. /ТАСС/. Седьмой операционный визит совместной делегации Международной федерации футбола (ФИФА) и оргкомитета "Россия-2018" показал очень хорошую готовность российских городов к чемпионату мира 2018 года. Об этом журналистам заявил директор департамента по проведению соревнований и мероприятий ФИФА Колин Смит.

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Калининград стал заключительной точкой финального этапа седьмого инспекционного визита ФИФА и оргкомитета на стадионы чемпионата мира. На прошлой неделе делегация посетила Екатеринбург, Самару, Саранск и Нижний Новгород.

"Состояние готовности в целом очень хорошее. Есть ряд моментов, которые мы по многим городам отметили. Они везде разные, там просто предстоит проделать больше работы", - отметил Смит.

"Для таких больших проектов, как чемпионат мира, дьявол в деталях. На данном этапе мы от больших проектов - постройки стадионов, переходим к более тонким аспектам работы - отлаживанию деталей. Именно такие моменты являются финишными штрихами, которые в итоге определяют все впечатление от посещения матчей", - добавил Смит.

Окончательные итоги визита будут подведены после возвращения делегации в Москву. "Мы составим список городов, список вопросов и будем напряженно работать с местными оргкомитетами над подготовкой к тестовым играм", - сказал Смит.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

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