Объявлен расширенный состав юниорской сборной России по хоккею на чемпионат мира

ТАСС, 26 марта. Тренерский штаб юниорской сборной России по хоккею вызвал 28 хоккеистов на сбор перед чемпионатом мира. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

На сбор вызваны вратари Амир Мифтахов ("Ирбис", Казань), Даниил Исаев ("Локо", Ярославль), Михаил Исаев ("Ладья", Тольятти); защитники: Антон Малышев, Даниил Мисюль (оба - "Локо", Ярославль), Данил Журавлев, Артемий Князев (оба - "Ирбис", Казань), Александр Романов ("Красная Армия", Москва), Данила Галенюк ("СКА-Нева", Санкт- Петербург), Богдан Жиляков ("Динамо", Санкт-Петербург), Даниил Валитов ("Авто", Екатеринбург), Никита Зоркин ("Мамонты Югры", Ханты-Мансийск), Егор Замула ("Калгари Хитмен", Калгари, Канада); нападающие Руслан Исхаков, Никита Ртищев, Максим Соркин (все - "Красная Армия", Москва), Александр Жабреев, Павел Ротенберг (оба - "Динамо", Санкт-Петербург), Владислав Михайлов, Олег Зайцев (оба - МХК "Динамо", Москва), Кирилл Марченко, Иван Морозов (оба - "Мамонты Югры", Ханты-Мансийск), Никита Рожков, Павел Дорофеев (оба - "Стальные Лисы", Магнитогорск), Григорий Денисенко ("Локо", Ярославль), Семён Кизимов ("Ладья", Тольятти), Егор Кравченко (МХК "Спартак", Москва), Василий Подколзин ("Витязь", Подольск).

Помимо этих игроков на сбор приглашены также хоккеисты, выступающие в юниорских лигах Северной Америки, они присоединятся к команде позже: защитник Никита Охотюк ("Оттава 67", Оттава) и нападающие Дмитрий Завгородний ("Римуски Ошеаник", Римуски), Андрей Свечников ("Бэрри Кольтс", Бэрри) и Александр Хованов ("Монктон Уайлдкэтс", Монктон).

Сбор в Новогорске завершится 11 апреля. 8 апреля сборная проведет товарищеский матч с молодежным хоккейным клубом "Атланты", 10 апреля - с молодежкой "Динамо". 14 апреля в Челябинске пройдет товарищеская игра со сборной Белоруссии, 16 апреля - с командой Швеции. Чемпионат мира пройдет с 19 по 29 апреля в Челябинске и Магнитогорске.