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Объявлен расширенный состав юниорской сборной России по хоккею на чемпионат мира

Спорт
26 марта, 14:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, марта. /ТАСС

Тренерский штаб вызвал на сборы юниорской команды 28 хоккеистов

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ТАСС, 26 марта. Тренерский штаб юниорской сборной России по хоккею вызвал 28 хоккеистов на сбор перед чемпионатом мира. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

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На сбор вызваны вратари Амир Мифтахов ("Ирбис", Казань), Даниил Исаев ("Локо", Ярославль), Михаил Исаев ("Ладья", Тольятти); защитники: Антон Малышев, Даниил Мисюль (оба - "Локо", Ярославль), Данил Журавлев, Артемий Князев (оба - "Ирбис", Казань), Александр Романов ("Красная Армия", Москва), Данила Галенюк ("СКА-Нева", Санкт- Петербург), Богдан Жиляков ("Динамо", Санкт-Петербург), Даниил Валитов ("Авто", Екатеринбург), Никита Зоркин ("Мамонты Югры", Ханты-Мансийск), Егор Замула ("Калгари Хитмен", Калгари, Канада); нападающие Руслан Исхаков, Никита Ртищев, Максим Соркин (все - "Красная Армия", Москва), Александр Жабреев, Павел Ротенберг (оба - "Динамо", Санкт-Петербург), Владислав Михайлов, Олег Зайцев (оба - МХК "Динамо", Москва), Кирилл Марченко, Иван Морозов (оба - "Мамонты Югры", Ханты-Мансийск), Никита Рожков, Павел Дорофеев (оба - "Стальные Лисы", Магнитогорск), Григорий Денисенко ("Локо", Ярославль), Семён Кизимов ("Ладья", Тольятти), Егор Кравченко (МХК "Спартак", Москва), Василий Подколзин ("Витязь", Подольск).

Помимо этих игроков на сбор приглашены также хоккеисты, выступающие в юниорских лигах Северной Америки, они присоединятся к команде позже: защитник Никита Охотюк ("Оттава 67", Оттава) и нападающие Дмитрий Завгородний ("Римуски Ошеаник", Римуски), Андрей Свечников ("Бэрри Кольтс", Бэрри) и Александр Хованов ("Монктон Уайлдкэтс", Монктон).

Сбор в Новогорске завершится 11 апреля. 8 апреля сборная проведет товарищеский матч с молодежным хоккейным клубом "Атланты", 10 апреля - с молодежкой "Динамо". 14 апреля в Челябинске пройдет товарищеская игра со сборной Белоруссии, 16 апреля - с командой Швеции. Чемпионат мира пройдет с 19 по 29 апреля в Челябинске и Магнитогорске.

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