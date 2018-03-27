"Сборная России может обыграть французов, если выйдет с мыслью о победе"

Сборные России и Франции проведут 26 марта товарищеский матч на стадионе "Санкт-Петербург". За последние 63 года национальные команды этих стран встречались 18 раз. Но одна из этих игр стоит в истории российского футбола особняком — отборочный матч чемпионата Европы, состоявшийся 5 июня 1999 года в Сен-Дени.

Встреча на "Стад де Франс", завершившаяся победой россиян со счетом 3:2, навсегда останется в памяти отечественных любителей футбола благодаря не только ее результату, но и содержанию — красивой игре футболистов сборной России.

ТАСС пообщался с участниками памятного матча — Александром Мостовым и Виктором Онопко (капитан сборной России в матче 1999 года), а также с тренером Олегом Романцевым, возглавлявшим российскую команду. Специалисты поделились с ТАСС воспоминаниями о событиях одной из самых знаковых игр конца 90-х, а также высказали мнение по поводу перспектив сборной России.

23 марта российская команда проиграла сборной Бразилии в товарищеском матче со счетом 0:3. На групповом этапе чемпионата мира россияне проведут встречи против команд из Саудовской Аравии, Египта и Уругвая. Матчи чемпионата мира в России состоятся с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах.

Александр Мостовой: "После такого крупного поражения ребятам надо собраться, перенастроиться и постараться сыграть удачно в плане результата. Ожидаю перестановок в составе, все-таки вторая игра за короткий промежуток времени, плюс всем футболистам играть в выходные еще в чемпионате. Интересно будет посмотреть и на наших, и на французов. Это товарищеские игры, которые дают пищу для размышлений о своей игре и о соперниках.

Сборная России может добиться положительного результата, если будет спокойно отбиваться, без паники. Надо сыграть как в первом тайме матча с бразильцами.

В 1999 году мы настраивались на победу, разница была в том, что в той турнирной ситуации каждая игра должна была нам приносить три очка и не было разницы с кем играть — что французы, что не французы. В то время мы никого не боялись: у нас половина команды играла за границей и понимала, что все такие же живые люди и со всеми можно играть, в том числе и с французами.

Конечно, мы не были фаворитами, и никто не ожидал, что сможем выиграть, но надеялись на победу, и так и произошло. Готовились к игре в штатном режиме, все было спокойно, понимали, что игра очень важная. Не знали, кто будет играть, потому что на тот момент было много игроков очень высокого уровня.

Думали просто о том, чтобы как можно более удачно сыграть. Стартовый состав узнали в отеле перед выездом на матч. Я на тренировке почувствовал боль, в день игры меня всего обкололи, чтобы я смог выйти на поле. Очень хотел играть, но боль была такая резкая, что на 25-й минуте попросил замену, а на следующий день меня положили в больницу и сделали операцию".

Олег Романцев: "У меня есть надежда на то, что сборная России сыграет как в первом тайме с бразильцами, но ни в коем случае не как во втором. Должны быть сделаны поправки. Считаю, что это будет очень показательный матч. Во втором тайме предыдущей игры наши ребята почему-то подсели и дали свободу действий бразильцам — это плохо. Нужно играть до конца, матч заканчивается со свистком судьи, а мы, почему-то прилично сыграв первый тайм, во втором провалились.

Сборные Бразилии и Франции — команды разноплановые, но примерно одного класса. Хорошо, что выбрали таких соперников и сыграем и с южноамериканской командой, и с европейской — совершенно разные стили. Думаю, нужно попробовать сыграть и на контратаках, и в прессинг. Какие-то моменты подчеркнуть, и если будет проходить, то продолжать использовать прессинг, а если нет, то нужно отходить. Надо варьировать игру.

От игры 1999 года с французами у меня осталось одно главное воспоминание. Французы были фаворитами, действующими чемпионами мира. Для них была очень важна та игра, как и для нас. У нас не было других вариантов, кроме как играть на победу, мы должны были рисковать. На установке я говорил: "Или пан, или пропал. Ну проиграем и проиграем, за поражение от чемпионов мира на его поле нас никто не осудит, а выиграть мы можем — не такие уж они и короли". Мы выходили с мыслью о том, что можем выиграть. Если сейчас наши футболисты выйдут с такой же мыслью, то тоже могут выиграть.

На предыгровой тренировке повреждение получил ключевой игрок нашей команды Александр Мостовой. Перед матчем делали все возможное, чтобы футболист вышел на поле, но уже на 25-й минуте он попросил замену. Пришлось сделать вынужденную перестановку, и я уже был ограничен в возможностях: вместо трех замен осталось две. Так что про нынешние потери говорить не стоит, если игра зависит от одного игрока, значит, это плохая команда. В любой момент любой топовый футболист может получить травму, но это не значит, что команда должна сдаваться".

Виктор Онопко: "Нелегкий матч будет, сборные Бразилии и Франции — лидеры мирового футбола. Травмы ведущих защитников (Георгия Джикии, Виктора Васина и Марио Фернандеса — прим. ТАСС) сильно сказываются на игре нашей команды в обороне. Тем не менее нужно постараться с французами сыграть в таком же ключе, как действовали до первого пропущенного мяча с бразильцами. Нужно компактно обороняться и контратаковать. В игре с бразильцами, когда пропустили гол, начали рисковать, раскрываться, и бразильцы воспользовались этим. Мы уже должны думать о том, как играть на чемпионате мира. Игры с командами Бразилии и Франции — хорошие спарринги, по которым тренерскому штабу можно получить хорошую информацию и посмотреть, в каком сочетании в обороне нам играть, потому что мы в таком составе защитников выступали в первый раз.

Что касается матча с французами в 1999 году, тот отборочный турнир был очень тяжелый. Мы неудачно стартовали, потом команду возглавил Олег Романцев, и мы начали выигрывать. Но тем не менее была очень тяжелая ситуация. Во Франции нас устраивала только победа. Это была незабываемая игра и победа, приятная во всех отношениях. Царила потрясающая атмосфера, полный стадион. Эта победа позволила нам бороться за путевку на чемпионат Европы дальше, мы в той ситуации не могли себе позволить терять очки ни в одной игре. Но, к сожалению, на чемпионат Европы мы не попали.

Все ребята очень ответственно готовились. Помню, зашли в самолет, и там на последнем ряду сидел [Александр] Панов в больших наушниках и шапке. Я его сначала не узнал, потому что он сидел и дремал. Я спросил: "Что за механик с нами летит?" Правда думал, что это механик находится в самолете, потому что мы чартером летели и он сидел там один на последнем ряду.

А потом этот "механик" забил два великолепных мяча в ворота чемпионов мира и сделал историю вместе со всей командой. Это были выдающиеся футболисты того поколения, которых можно считать одними из лучших в истории отечественного футбола. Вот сейчас многие из моих партнеров уже стали тренерами: Дмитрий Аленичев, Андрей Тихонов, Егор Титов, Сергей Семак, ну и я тоже.

Для меня та наша сборная сильнее нынешней, но сравнивать не имеет смысла. Та сборная Франции была чемпионом мира, но нынешняя команда тоже очень сильная, все футболисты играют в ведущих клубах Европы: ПСЖ, "Атлетико", "Барселона", много футболистов английского чемпионата. Французская сборная укомплектована очень сильно".

Артем Крук