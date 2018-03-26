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Все гостиницы к ЧМ-2018 в Калининграде будут открыты к 1 мая

Спорт
26 марта, 14:54 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 26, марта. /ТАСС

Две гостиницы уже введены в эксплуатацию, и еще по двум завершаются работы

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КАЛИНИНГРАД, 26 марта. /ТАСС/. Все гостиницы, которые строятся в Калининграде к чемпионату мира по футболу 2018 года, будут открыты для приема посетителей с 1 мая. Об этом журналистам сообщил заместитель председателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов.

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"Регион взял на себя обязательства относительно средств размещения. Две гостиницы уже введены в эксплуатацию, и еще по двум завершаются работы - номера уже мебелируются. С 1 мая они уже будут запущены для приема посетителей", - рассказал Рольбинов.

11 апреля стадион в Калининграде примет первый тестовый матч, в котором сыграют клубы Футбольной национальной лиги (ФНЛ) - местная "Балтика" и самарские "Крылья Советов". "Что касается улично-дорожной сети на первом тестовом матче, то она будет использована полностью, за исключением восточной эстакады. Она не будет готова к тестовому матчу, сегодня мы эту тему обсуждали. Стоит задача завершить работы ко второму тестовому мероприятию (21 апреля - прим. ТАСС)", - отметил Рольбинов.

"Параллельно будут вестись работы по благоустройству прилегающей территории, в частности засев травы", - добавил Рольбинов.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. Калининград примет четыре игры группового этапа: Хорватия - Нигерия (16 июня), Сербия - Швейцария (22 июня), Испания - Марокко (25 июня) и Англия - Бельгия (28 июня).

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