Словацкая биатлонистка Кузьмина заявила, что не скоро забудет проигрыш в общем зачете КМ

ТАСС, 26 марта. Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина, занявшая второе место в общем зачете Кубка мира в сезоне-2017/18, заявила, что она расстроена и еще не скоро забудет такое поражение. Об этом спортсменка написала на своей странице в Instagram.

Кузьмина заняла второе место в общем зачете Кубка мира, проиграв финке Кайсе Мякяряйнен три очка. В воскресенье в Тюмени завершился заключительный этап Кубка мира женским масс-стартом. Мякяряйнен финишировала шестой, Кузьмина - 11-й. Если бы словачка уступила финке не более трех мест на финише и заняла как минимум девятое место, то она бы выиграла большой Хрустальный глобус.

Ahojte priatelia.Tak uz sme na ceste domov.Skoncila najuspesnejsia sezona v mojej kariere.Bola taka dlha, emotivna, vycerpavajuca, narocna a zaroven nadherna.Verim, ze aj Vy ste to tak so mnou vnimali, aj prezivali.Svedcia o tom vsetky Vase spravy.Velmi si to vazim. Za sezonu 2017-2018 sa mi podarilo vybojovat': 1 zlato zo ZOH 2 striebra zo ZOH Maly globus za sprint Maly globus za stihacky A...2 miesto v celkovom hodnoteni sezony... O 3 body som prehrala hlavny suboj o velky globus SP. Mala som to na dosah, bojovala som o to, kym som vladala...ale, ako sa hovori: vyhrava silnejsi a vitaz je iba jeden! Som smutna a velmi ma to mrzi...a este dlho bude...Tak blizko k vitazstvu takej urovni som este nebola.Vzdy som bola presvedcena, ze som sportovec, ktory nedokaze vydrzat celu sezonu, drzat krok s najlepsimi. Tentokrat som verila, ze vsetko je mozne.Mala som velmi kvalitnu konkurenciu a o to viac si vazim vsetky svoje uspechy...a tie neuspechy k sportu a zivotu patria tiez. Este raz srdecne dakujem za to, ze ste boli so mnou aj v dobrom, aj v zlom, verili mi a povzbudzovali, drzali palce a priali.Pekny den. Vasa Nast'a. Привет друзья!Вот и возвращаемся домой. Закончился самый успешный сезон в моей спортивной карьере. Это было для меня очень эмоционально, сложно, и так здорово. Надеюсь, что и Вы чувствовали и переживали тоже самое вместе со мной. Свидетельствуют об этом все Ваши сообщения, за которые я Вам очень благодарна. В сезоне 2017-2018 у меня получилось завоевать: Золото ОИ Два серебра ОИ Малый глобус за спринты Малый глобус за пасьюты И...2 место в общем зачёте... 3 очка мне не хватило для победы. Я была так близка к этой цели, и, боролась, как могла. Но как говорится, выигрывает сильнейший, а, победитель только один! Конечно, я расстроена и думаю, ещё не скоро забуду такое поражение. Никогда не считала себя спортсменкой, способной выступать на высоком уровне в течении целого сезона.И наконец-то верила, что нет ничего невозможного. Прекрасно понимаю, что конкуренция сильна, и, поэтому всё же горжусь своими успехами. А поражения...они тоже неотъемлемая часть как спорта, так и жизни. Поэтому ещё раз благодарю Вас за поддержку и понимание.Настя Публикация от Anastasia Kuzmina (@nastja.kuzminova) 26 Мар 2018 в 3:41 PDT

На отсечке 9,4 км перед последней стрельбой Кузьмина шла на седьмой позиции и опережала Мякяряйнен, шедшую 12-й, на 17 секунд. На последнем огневом рубеже словачка промахнулась последним выстрелом, а финка закрыла все пять мишеней. После стрельбы Кузьмина ушла восьмой, опережая Мякяряйнен, ушедшую девятой, на 1,8 секунды. Словацкая биатлонистка проиграла финке 20,8 секунд на последнем круге, а также позволила опередить себя норвежке Тириль Экхофф и Анне Фролиной, выступающей за Южную Корею.

"Закончился самый успешный сезон в моей спортивной карьере, это было для меня очень эмоционально, сложно и так здорово, - написала Кузьмина. - Надеюсь, что и вы чувствовали и переживали то же самое вместе со мной. Свидетельствуют об этом все ваши сообщения, за которые я вам очень благодарна".

"Трех очков мне не хватило для победы, я была так близка к этой цели и боролась, как могла, но, как говорится, выигрывает сильнейший, а победитель только один. Конечно, я расстроена и думаю, еще не скоро забуду такое поражение. Никогда не считала себя спортсменкой, способной выступать на высоком уровне в течение целого сезона и наконец-то верила, что нет ничего невозможного. Прекрасно понимаю, что конкуренция сильна, и поэтому все же горжусь своими успехами, а поражения - неотъемлемая часть как спорта, так и жизни", - добавила биатлонистка.

Кузьмина, которая является трехкратной олимпийской чемпионкой и медалисткой чемпионатов мира, выиграла малые Хрустальные глобусы в зачете спринтерских гонок и в зачете гонок преследования. Второе место в общем зачете Кубка мира стало лучшим результатом в карьере 33-летней спортсменки. Ранее она никогда не поднималась выше седьмого места (сезон-2012/13). На Играх в Пхёнчхане она завоевала золото и два серебра.