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Драчев считает, что нельзя недооценивать соперников на выборах президента СБР

Спорт
26 марта, 15:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, марта. /ТАСС

Отчетно-выборная конференция Союза биатлонистов России пройдет 18 мая в Тюмени

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МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Четырехкратный чемпион мира, депутат Госдумы РФ Владимир Драчев считает, что нельзя недооценивать соперников на выборах президента Союза биатлонистов России (СБР). Такое мнение функционер высказал ТАСС.

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В понедельник первый вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Виктор Майгуров заявил о желании принять участие в выборах президента СБР, ранее свою кандидатуру выдвинул Драчев. Действующий глава организации Александр Кравцов не будет переизбираться на новый срок.

"Объявил, так объявил - это его выбор. Здесь как в спорте - нельзя недооценивать никого. Спокойно смотрю на всю эту ситуация и выборы в целом. Пускай его поддерживает Тюмень, но у нас еще 50 регионов", - сказал Драчев.

"Трудно сказать, кто еще будет участвовать в выборах президент СБР - все зависит от соратников и товарищей по биатлону. Не исключаю, что кто-то еще выдвинет свою кандидатуру", - добавил собеседник ТАСС.

Отчетно-выборная конференция СБР пройдет 18 мая в Тюмени.

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