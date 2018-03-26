CAS продлил срок подачи ФКР доказательств невиновности Крушельницкого до 26 апреля

МОСКВА, 26 марта. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Спортивный арбитражный суд (CAS) продлил крайний срок подачи Федерацией керлинга России (ФКР) доказательств невиновности Александра Крушельницкого с 12 до 26 апреля. Об этом ТАСС рассказал президент ФКР Дмитрий Свищев.

Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой стал бронзовым призером Олимпийских игр в Пхёнчхане, заняв третье место в дабл-миксте. Позднее в допинг-пробе спортсмена, взятой на Олимпиаде, был обнаружен мельдоний, CAS признал Крушельницкого виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировал его результаты, показанные на Играх-2018. Крушельницкий и Брызгалова были лишены бронзовых медалей. Позднее бывший президент ФКР Ольга Андрианова заявила ТАСС, что ФКР должна предоставить CAS доказательства невиновности Крушельницкого до 12 апреля.

"Нам удалось продлить срок подачи нашей позиции по делу Крушельницкого в CAS до 26 апреля. Мы объяснили, что нам нужно дополнительное время. Сейчас прокуратура и следственный комитет проводят расследование", - сказал Свищев.

ФКР в конце февраля создала комиссию, задача которой является реабилитация имени Крушельницкого, доказательство его невиновности в суде через взаимодействие с правоохранительными органами.

Игры в Пхёнчхане прошли с 9 по 25 февраля.