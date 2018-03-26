Ан и Елистратов примут участие в чемпионате России по шорт-треку в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан, который не был приглашен Международным олимпийским комитетом (МОК) на ОИ в Пхёнчхане, а также бронзовый призер Игр-2018 Семен Елистратов выступят на чемпионате России по шорт-треку. Об этом ТАСС заявила исполнительный директор Союза конькобежцев России Ирина Слаутина.

Чемпионат России пройдет в Санкт-Петербурге с 29 марта по 1 апреля.

"В турнире примут участие все сильнейшие отечественные шорт-трекисты, включая, конечно, [Виктора] Ана и участников прошедшей Олимпиады. Надеемся на то, что спортсмены покажут высокие результаты", - сказала Слаутина.

Из-за отстранения Олимпийского комитета России отечественные спортсмены принимали участие в Играх-2018 в нейтральном статусе и по специальному приглашению МОК. Возможность выступить в Пхёнчхане получили семеро шорт- трекистов - Семен Елистратов, Павел Ситников, Александр Шульгинов, Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова, Екатерина Константинова и Эмина Малагич. Елистратов стал бронзовым призером Игр на дистанции 1500 м.