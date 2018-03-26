Совместная комиссия РФС и РФПЛ проверит газон пермского стадиона "Звезда"

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Проверка газона пермского стадиона "Звезда" будет проведена совместной комиссией Российского футбольного союза (РФС) и Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) после получения письма от ФК "Амкар" об устранении всех замечаний. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РФПЛ.

"В соответствии с пунктом 10.5 регламента чемпионата России по футболу руководство клуба "Амкар" в установленный срок направило в РФПЛ письмо с указанием времени начала и места проведения матча 24-го тура российского первенства с "Локомотивом". Проверка газона пермского стадиона "Звезда" будет проведена совместной комиссией РФС и РФПЛ после получения письма от футбольного клуба "Амкар" об устранении всех замечаний", - сообщили в пресс-службе РФПЛ.

Матч 24-го тура чемпионата России между "Амкаром" и "Локомотивом" из-за плохого состояния искусственного газона был перенесен с пермского стадиона "Звезда" на домашнюю арену московской команды. Игра пройдет в субботу 31 марта.