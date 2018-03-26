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Президент ФК "Зенит" Фурсенко избран в исполком Ассоциации европейских клубов

Спорт
26 марта, 18:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, марта. /ТАСС

Организация представляет интересы футбольных клубов на европейском уровне

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Президент футбольного клуба "Зенит" Сергей Фурсенко

Президент футбольного клуба "Зенит" Сергей Фурсенко

© Евгений Асмолов Credit: ФК "Зенит"/ТАСС

ТАСС, 26 марта. Президент санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Фурсенко избран в исполнительный комитет Ассоциации европейских клубов (ECA). Об этом сообщает пресс-служба "Зенита".

Выборы в исполком организации состоялись в понедельник в Риме на встрече генеральной ассамблеи ECA.

ECA основана в январе 2008 года, организация представляет интересы футбольных клубов на европейском уровне. Председателем ECA является президент итальянского "Ювентуса" Андреа Аньелли.

Фурсенко был назначен президентом "Зенита" 26 мая 2017 года. Ранее он занимал этот пост с января 2006 года по март 2008-го.

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