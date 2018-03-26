Матч Россия - Франция начнется с минуты молчания в память о жертвах пожара в Кемерове

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Сборная России по футболу выйдет на товарищеский матч с французами в траурных повязках, а сама игра начнется с минуты молчания в память о погибших в Кемерове. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

"Матч начнется с минуты молчания в память о жертвах пожара в Кемерове. Российские футболисты сыграют в траурных повязках", - сообщили в пресс-службе.

Накануне в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" произошел пожар. По последним данным, из-за него погибли 64 человека.

Матч между сборными России и Франции пройдет во вторник в Санкт-Петербурге.