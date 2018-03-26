Российский шахматист Грищук проиграл Мамедьярову в 13-м туре турнира претендентов

ТАСС, 26 марта. Россиянин Александр Грищук черными фигурами проиграл азербайджанцу Шахрияру Мамедьярову в партии 13-го раунда турнира претендентов по шахматам, который проходит в Берлине в здании выставочного центра "Кюльхаус". Призовой фонд соревнований составляет €420 тыс.

В других встречах предпоследнего тура россиянин Сергей Карякин черными фигурами сыграл вничью с американцем Уэсли Со, Фабиано Каруана из США белыми фигурами одержал победу над армянином Левоном Ароняном. Партия Дин Лижэнь (Китай) - Владимир Крамник (Россия) завершится позднее.

На текущий момент в таблице единолично лидирует Каруана, набравший 8 очков. Карякин и Мамедьяров делят второе место (7,5), далее идут Дин Лижэнь и Грищук (6,5), потерявший шансы на победу в турнире.

В Берлине участники играют в два круга до 27 марта. В случае равенства очков при определении победителя главным критерием являются результаты личных встреч, затем - количество побед и коэффициент Зоннеборна - Бергера, равный сумме очков соперников, над которыми шахматист одержал победы, и половине очков соперников, с которыми он сыграл вничью.

Если все эти показатели окажутся равными, то 28 марта пройдет тай-брейк. Победитель турнира претендентов получит возможность в ноябре провести матч за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

Предыдущий турнир претендентов, который прошел в 2016 году в Москве, выиграл Карякин.