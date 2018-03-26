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Российский шахматист Матлаков победил Набати в девятом туре чемпионата Европы

Спорт
26 марта, 20:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, марта. /ТАСС

Чемпионат Европы по шахматам в Батуми завершится 28 марта

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ТАСС, 26 марта. Российский гроссмейстер Максим Матлаков белыми фигурами обыграл израильтянина Тамира Набати в партии девятого тура чемпионата Европы по шахматам, который проходит в грузинском Батуми.

В других партиях англичанин Гавейн Джонс сыграл вничью с поляком Радославом Войташеком, россиянин Санан Сюгиров также сыграл вничью с Рауфом Мамедовым из Азербайджана, российский гроссмейстер Дмитрий Яковенко, имеющий наивысший рейтинг среди всех участников турнира (2746 пунктов), - с соотечественником Давидом Паравяном.

В турнирной таблице по дополнительным показателям лидирует Войташек, набравший семь баллов, далее идут Джонс, украинец Антон Коробов и Матлаков (все - по 7 очков).

Всего в турнире принимают участие 302 спортсмена. При одинаковом количестве очков учитываются дополнительные показатели - личные встречи, усеченный коэффициент Бухгольца, коэффициент Бухгольца, количество партий черными фигурами и общее число побед. По итогам чемпионата Европы 23 лучших шахматиста получат право выступить в Кубке мира в следующем сезоне.

Чемпионат Европы по шахматам в Батуми завершится 28 марта.

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