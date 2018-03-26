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УНИКС победил "Химки" в матче Единой лиги ВТБ по баскетболу

Спорт
26 марта, 21:07 UTC+3 ХИМКИ область/ 26, марта. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 83:80 в пользу команды из Казани

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ХИМКИ /Московская область/, 26 марта. /ТАСС/. Баскетболисты казанского УНИКСа со счетом 83:80 обыграли подмосковный клуб "Химки" в гостевом матче Единой лиги ВТБ. Игра состоялась в Химках.

Встреча началась с минуты молчания в память о жертвах пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Самым результативным игроком матча стал защитник гостей Джамар Смит, набравший 21 очко, в составе "Химок" больше всех очков набрал защитник Алексей Швед - 19. Для казанской команды эта победа стала девятой подряд в регулярном чемпионате.

В турнирной таблице УНИКС занимает первое место, одержав 15 побед при одном поражении, "Химки" с девятью победами в 18 встречах идут пятыми. В следующем матче 2 апреля УНИКС на выезде сыграет с московским ЦСКА, "Химки" днем ранее дома встретятся с эстонским "Калевом".

В другом матче игрового дня ЦСКА со счетом 108:73 разгромил красноярский "Енисей".

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