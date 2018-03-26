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Определились победители пятого дня Всероссийских соревнований для паралимпийцев

Спорт
26 марта, 22:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, марта. /ТАСС

Соревнования проходят в Московской области

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ТАСС, 26 марта. Завершился пятый день Всероссийских соревнований для спортсменов, не получивших допуск к участию в Паралимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. Состязания проходят в Московской области.

Победителем соревнований по лыжному спринту в классе спортсменов, выступающих "сидя", стал Александр Давидович, второе место занял Роман Петушков, третье - Иван Голубков. Среди спортсменов, выступающих "стоя", золотую медаль в лыжном спринте завоевал Рушан Миннегулов, серебряную - Владислав Лекомцев, бронзовую - Александр Проньков. Среди лыжников, выступающих в категории слабовидящих спортсменов, золотую медаль в спринте завоевал Олег Пономарев (спортсмен- ведущий - Андрей Романов), серебряную награду - Владимир Удальцов (спортсмен-ведущий - Руслан Богачев), третьим стал Алексей Воробьев (спортсмен-ведущий - Дмитрий Елхин).

Всероссийские соревнования, которые проводятся на базе парк-отеля "Пересвет" в Сергиево-Посадском районе, завершатся 30 марта.

Турниры для отстраненных от участия в Олимпиаде и Паралимпиаде спортсменов проводятся согласно постановлению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Размеры денежного вознаграждения за призовые места на Всероссийских соревнованиях составляют от 1,7 млн до 4 млн рублей.

В Пхёнчхане соревновались 30 российских спортсменов и шесть ведущих, которые помогали атлетам с нарушением зрения. Паралимпийцы из России заняли второе место в неофициальном общекомандном зачете, завоевав 24 медали - восемь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых. Россияне из-за дисквалификации национального паралимпийского комитета за нарушение антидопинговых правил выступали на Играх под флагом Международного паралимпийского комитета (МПК).

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