СМИ: совладелец ФК "Вест Хэм" Салливан признан виновным в неуплате налогов

ТАСС, 26 марта. Совладелец английского футбольного клуба "Вест Хэм" Дэвид Салливан признан виновным в использовании клуба для неуплаты налогов на сумму 700 тысяч фунтов. Об этом сообщает Би-би-си.

Суд первой инстанции постановил, что Салливан использовал 2 млн фунтов из семейного бизнеса для покупки акций холдинговой компании, которой принадлежит "Вест Хэм". В тот же день акции были конвертированы в "отложенные акции" и были проданы обратно холдинговой компанией за 1 фунт стерлингов. Затем Салливан внес в финансовую отчетность убыток на сумму в 2 млн фунтов, чтобы сократить налог на 700 тысяч фунтов.

68-летний Салливан намерен обжаловать решение суда.

Во время матча чемпионата Англии против "Бернли" (0:3) болельщики "Вест Хэма" устроили несколько акций протеста в знак недовольства работой совета директоров команды. Салливан был вынужден покинуть трибуны после того, как фанаты стали кидать в него монеты и старались проникнуть в его VIP-ложу.

В текущем сезоне "Вест Хэм" занимает 17-е место в чемпионате Англии, набрав 30 очков.