Сборная Нидерландов по футболу разгромила португальцев в товарищеском матче

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Команда Нидерландов со счетом 3:0 разгромила сборную Португалии по футболу в товарищеском матче. Встреча прошла в Швейцарии на стадионе "Стад де Женев".

Голы забили Мемфис Депай (11-я минута), Райан Бабел (32) и Вирджил Ван Дейк (45). На 61-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник португальцев Жоау Канселу.

Голландцы во второй раз в истории сумели победить португальцев в очном матче. Впервые подобное произошло в октябре 1991 года в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы - 1992, когда голландцы победили в Роттердаме со счетом 1:0. Сборная Нидерландов прежде никогда не забивала португальцам три мяча. Всего голландцы и португальцы провели между собой 15 матчей, на счету португальцев семь побед, еще шесть встреч завершились вничью.

Для наставника голландцев Рональда Кумана эта победа стала первой во главе национальной команды.

Сборная Португалии продолжает подготовку к чемпионату мира 2018 года, который пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Португальцы в группе B сыграют с командами Испании (15 июня, Сочи), Марокко (20 июня, стадион "Лужники") и Ирана (25 июня, Саранск). Голландцы заняли третье место в отборочном турнире и не смогли пробиться на чемпионат мира.