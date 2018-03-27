Каррера получил награду "Золотая скамья" за победу в чемпионате России по футболу

ТАСС, 27 марта. Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Массимо Каррера получил приз "Золотая скамья", ежегодная награда вручается лучшему итальянскому тренеру серии А, а также итальянским специалистам, которые выигрывают трофеи за рубежом. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Под руководством Карреры "Спартак" победил в чемпионате России сезона-2016/17.

Лучшим тренером чемпионата Италии по итогам прошлого сезона признан главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри.

В число итальянских специалистов, которые также получили "Золотую скамью", вошли Карло Анчелотти (победа с "Баварией" в чемпионате Германии), Антонио Конте ("Челси", чемпионат Англии), Роберто Бордин ("Шериф", чемпионат Молдавии), Марко Росси ("Гонвед", чемпионат Венгрии).