Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.03:
$ 57
€ 70.57
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Каррера получил награду "Золотая скамья" за победу в чемпионате России по футболу

Спорт
27 марта, 0:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

Ежегодная награда вручается лучшему итальянскому тренеру серии А, а также итальянским специалистам, которые выигрывают трофеи за рубежом

Поделиться
Материал из 1 страницы
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера

© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 27 марта. Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Массимо Каррера получил приз "Золотая скамья", ежегодная награда вручается лучшему итальянскому тренеру серии А, а также итальянским специалистам, которые выигрывают трофеи за рубежом. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Под руководством Карреры "Спартак" победил в чемпионате России сезона-2016/17.

Лучшим тренером чемпионата Италии по итогам прошлого сезона признан главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри.

В число итальянских специалистов, которые также получили "Золотую скамью", вошли Карло Анчелотти (победа с "Баварией" в чемпионате Германии), Антонио Конте ("Челси", чемпионат Англии), Роберто Бордин ("Шериф", чемпионат Молдавии), Марко Росси ("Гонвед", чемпионат Венгрии).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Расследование ЧП в торговом центре в Кемерове. Хроника событий
2
Задержан сотрудник ЧОП, отключивший систему оповещения при пожаре в ТЦ в Кемерове
3
СК опроверг распространяемую в соцсетях информацию о сотнях жертв пожара в ТЦ в Кемерове
4
Собственник сейнера "Норд" считает незаконными действия Украины по аресту судна
5
Южная Корея и "проклятие президентов"
6
Трехдневный траур по погибшим в пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" начался в Кузбассе
7
Захарова: США и Европа не смогли по-настоящему разделить горе с Россией
Темы дня
Новости партнеров
Реклама