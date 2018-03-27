СК начал проверку по факту невыплаты зарплат игрокам футбольного клуба "Чита"

ЧИТА, 27 марта. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Доследственная проверка назначена по факту невыплаты зарплат игрокам футбольного клуба второго дивизиона "Чита", сообщил во вторник корр. ТАСС пресс-секретарь Следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю Егор Марков.

"Следователи опрашивают футболистов и владельцев клуба. Затребованы необходимые документы, определяются объем задолженности и возможности работодателей по ее выплате", - сказал Марков.

Пресс-секретарь уточнил, что процессуальное решение будет принято по итогам проверки. Сейчас следователям необходимо определить, как долго игроки не получают зарплаты, и могли ли работодатели выплатить им деньги. От этого будет зависеть дальнейшее решения СК.

Футбольный клуб "Чита" (до 2006 года - "Локомотив- Чита") основан в 1974 году. В 2006 году был исключен из первого дивизиона из-за недочетов в документации, затем реорганизован, сменил название и перешел во второй дивизион. В 2008 году клуб занял первое место в зоне "Восток" второго дивизиона и вернулся в первый дивизион, но уже в следующем году опять попал в зону "Восток".